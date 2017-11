Une modernisation des normes du travail réclamée par des élus

Dans la foulée du mouvement #MoiAussi, une coalition formée d’une vingtaine d’élus de divers partis politiques du Québec et du Canada réclame dans une lettre ouverte des modifications à la loi québécoise des normes du travail, afin qu’elle traite désormais de harcèlement sexuel.

À côté des noms de la députée péquiste Catherine Fournier, du député caquiste Éric Lefebvre et du député néodémocrate Alexandre Boulerice figurent, entre autres, les signatures d’associations étudiantes et de groupes de femmes du Québec.

Au total, ils sont une soixantaine à mettre de la pression sur le gouvernement Couillard afin qu’il modernise la Loi sur les normes du travail, qui n’a pas connu de réforme majeure depuis 2002.

« Maintenant obsolète, cette loi ne traite pas spécifiquement du harcèlement sexuel, ce qui rend plus difficile la dénonciation des violences pour les victimes », lit-on dans la lettre, dont « tous les partis ont pris connaissance », selon la marraine de la missive, Mélanie Lemay.

La jeune femme, qui est l’une des instigatrices du groupe Québec contre les violences sexuelles, dit avoir remarqué, « sur le terrain », que les dossiers de harcèlement sexuel en milieu de travail sont souvent étiquetés comme étant du harcèlement psychologique.

« [Plusieurs] survivantes m’ont expliqué comment ce qu’elles ont vécu a été complètement effacé, minimisé pour protéger la réputation de l’institution ou [pour protéger] la personne qui a commis le geste, parce que c’est un cadre ou une personne influente », a-t-elle relaté, plaidant pour la mise en place « d’un processus d’intervention clair, qui est distinct de ce qui peut se passer en harcèlement psychologique ».

La Loi sur les normes du travail ne contient aucune mention des violences sexuelles. La seule référence au harcèlement qu’elle contient fait référence à celui qui est psychologique, et qui se rapporte à des comportements ou paroles « hostiles ou non désirés » portant atteinte à la dignité d’un salarié.

La ministre du Travail, Dominique Vien, a déjà annoncé en février son intention de réviser la loi. « Nous rédigeons un projet de loi, qui sera déposé d’ici Noël », a attesté mardi son attaché de presse, Florent Tanlet.

La question du harcèlement sexuel fait partie de la réflexion, au même titre qu’une série d’autres sujets, a-t-il ajouté.

Dans sa lettre ouverte sur les violences sexuelles, la coalition chapeautée par Mélanie Lemay demande aussi que soient déployés « des moyens concrets pour rendre nos environnements sociaux plus diversifiés », en plus de réclamer l’analyse différenciée selon les sexes dans « les orientations et décrets gouvernementaux ».