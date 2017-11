Un adolescent se fait exploser dans la «zone verte» à Kaboul

Kaboul — Un adolescent s’est fait exploser mardi dans la « zone verte » de Kaboul, faisant au moins cinq morts, cinq mois après l’attentat au camion piégé — le pire dans la capitale afghane depuis 2001 — qui avait tué au moins 150 personnes. Cette opération, revendiquée par le groupe État islamique sur la messagerie Telegram, est un coup sévère porté à la crédibilité des autorités et du président Ashraf Ghani, sommés par les ambassades de renforcer la sécurité du quartier diplomatique après l’attentat du 31 mai, le pire dans le pays depuis 2001. « L’attentat a été perpétré par un kamikaze à pied, âgé de douze à treize ans », a déclaré à l’AFP le porte-parole du ministère de l’Intérieur Najib Danish. Le garçon, qui avait été initialement annoncé à moto, s’est fait exploser au deuxième barrage de contrôle fermant la « zone verte », qui abrite des institutions internationales et la plupart des légations occidentales, protégée par de hauts murs de béton. L’attentat s’est produit vers 16 h, à l’heure de la sortie des bureaux, au milieu des piétons et des cyclistes.