1 novembre 2017

J’espère que Coderre se fera planter

Le maire de Montréal, Denis Coderre, qui est devancé par Valérie Plante dans les intentions de vote, s’en est pris à cette dernière et à ses promesses, comme la ligne de métro rose : « Je ne sais pas où ils vont prendre leur argent. […] Je serais inquiet de voir une administration Ferrandez-Plante [sic] commencer à dire des choses et après ça, dire son contraire. » Ce à quoi la chef de Projet Montréal a répliqué fort pertinemment : « Je n’ai pas de leçons à recevoir du maire sortant, qui n’est même pas capable de nous dire combien de billets ont été vendus pour la Formule E. » Et vlan !

Montréal, le 1er novembre 2017

La triste transformation du parc Jean-Drapeau

Il est maintenant clair que Denis Coderre était personnellement responsable de la décision de bétonner un vaste espace vert public sur l’île Sainte-Hélène afin d’agrandir l’amphithéâtre, privatisant effectivement cet espace de parc presque entièrement au profit d’une seule compagnie, Evenko. Plus tôt cette année, le public s’est finalement rendu compte de ce qui se passait au parc Jean-Drapeau après le « massacre à la tronçonneuse » de mille arbres matures. En plus de céder cet important espace public ouvert, il s’agit de plus de 60 millions de l’argent des contribuables, 28 millions pour l’amphithéâtre lui-même et 32,5 millions de dollars pour déplacer l’allée du Calder pour agrandir l’amphithéâtre. Pour ce faire, ils ont pris des fonds destinés à l’origine à améliorer et à étendre la promenade riveraine le long du côté nord de l’île, et à restaurer la place des Nations historique qui continue de languir dans un triste état de délabrement. Un vaste espace public significatif est sacrifié pour un projet « flashy » à court terme avec peu de bénéfices communautaires.

Le 27 octobre 2017

Désapprouver sans interdire

La lecture de la chronique de Francine Pelletier (Le « vivre-séparé ») et de la lettre d’Annie Brisset (Libres d’être inégales ?) alimente certainement la réflexion sur le port du niqab et de la burka dans notre société. Je suis profondément d’accord avec l’analyse de Mme Brisset — comme avec celle de Mme Pelletier d’ailleurs — sur la signification du port de ces voiles qui cachent le visage des femmes. Je considère qu’il renvoie à une supposée nécessité pour les femmes de ne pas susciter la convoitise des hommes. Une conception à combattre, particulièrement en ce moment où le débat sur la violence sexuelle nous amène encore à dénoncer l’idée même que les hommes ne peuvent contrôler leurs pulsions et que c’est aux femmes — « à la Femme » — de sauvegarder « la vertu ». C’est ce que les religieuses nous enseignaient à l’école au début des années 1960. Cependant, c’est par la discussion que l’on a fait sortir le Québec de l’enfermement catholique des femmes, même si tout n’est pas gagné, et c’est par la discussion que l’on peut faire évoluer la question des autres enfermements religieux. C’est la raison pour laquelle je m’oppose à l’interdiction du port de ces pièces de vêtement. Une interdiction qui ne fera qu’isoler encore plus les quelques personnes qui les portent.

Montréal, le 25 octobre 2017