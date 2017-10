Coiteux se range derrière l’UPAC

Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, largue son ex-confrère Guy Ouellette pour se ranger derrière l’Unité permanente anticorruption (UPAC), qui traverse une crise de confiance sans précédent.

M. Coiteux a dit lundi après-midi n’avoir « aucune raison de ne pas avoir confiance » en l’état-major de l’UPAC, qui a tendu une embuscade au député de Chomedey afin de l’interroger pendant environ six heures mercredi dernier loin de l’hôtel du Parlement, en se gardant cependant de l’accuser de quoi que ce soit. « Ça ne remet pas en question le travail effectué par l’UPAC », a soutenu le ministre en conférence de presse à Montréal.

M. Coiteux s’est engagé à soumettre l’UPAC à une plus grande reddition de comptes devant l’Assemblée nationale. Il a d’ailleurs suspendu l’étude du projet de loi 107, visant à accroître l’autonomie de l’UPAC, le temps de l’amender à cette fin.

Québec a également annoncé lundi qu’il mandatait la vérificatrice générale pour enquêter sur les allégations de collusion faites par l’analyste en matière de corruption Annie Trudel (voir encadré). Aucune démarche n’a toutefois été amorcée au sujet des allégations de M. Ouellette concernant l’UPAC. « Les allégations de Mme Trudel ont été très précises. C’est sur ces faits qu’on demande à la vérificatrice générale de se pencher », a affirmé le président du Conseil du trésor, Pierre Arcand.

Des entraves dénoncées

L’ex-président de la commission des institutions, Guy Ouellette, dénonçait, dans une entrevue radiophonique diffusée quelques heures plus tôt, les entraves faites au travail des députés « dûment élus par la population » par l’UPAC au fil des derniers mois. Il citait en exemple le dépôt, par l’équipe du commissaire Robert Lafrenière, d’un « rapport de neuf pages totalement caviardées » sur des cas de harcèlement dans les rangs de l’unité policière à l’Assemblée nationale.

« Si on n’est pas redevable devant les élus du peuple, on n’a plus de démocratie », a lâché M. Ouellette dans les studios du 98,5 FM, où il avait trouvé refuge vendredi dernier afin de se « protéger » des policiers à sa trousse, quelque 48 heures après son arrestation.

Les modifications au projet de loi 107 n’ont rien à voir avec la sortie médiatique de Guy Ouellette, a précisé M. Coiteux, lundi. « Indépendance ne veut pas dire absence de reddition de compte, a-t-il martelé. Avec une plus grande indépendance vient la nécessité de réfléchir à des mécanismes plus efficaces, plus transparents, de reddition de compte. » Cette réflexion, assure-t-il, a été entamée bien avant la commission parlementaire sur le projet de loi.

Le député de Chomedey a incité ses confrères et ses consoeurs de l’Assemblée nationale à ne pas adopter à « toute vapeur » le projet de loi 107 comme le souhaite, selon lui, l’UPAC. « [L’UPAC] va tout faire pour me museler […] Vous l’avez vu depuis mercredi, on a voulu m’écarter. Je suis le seul obstacle comme président de la commission des institutions et par le travail que je fais pour les citoyens du Québec [d’ici à] l’adoption qui va faire de l’UPAC un corps de police », a-t-il soutenu sur les ondes radiophoniques.

Intimidation

Selon M. Ouellette, le gouvernement libéral s’est senti forcé de renouveler le mandat du commissaire Robert Lafrenière à la tête de l’UPAC. D’ailleurs, il dit faire l’objet de représailles pour avoir tenté de dissuader le premier ministre, Philippe Couillard, de plier face à l’« intimidation » exercée par M. Lafrenière et ses proches sur le gouvernement.

M. Coiteux a laissé entendre que M. Ouellette était le seul élu du gouvernement à déplorer des manoeuvres d’intimidation de la part de M. Lafrenière dans les mois précédant le renouvellement de son mandat à la tête de l’UPAC. « Le gouvernement n’a pas été intimidé dans cette décision. Le gouvernement a pris cette décision pour assurer la poursuite des enquêtes. C’est une décision pleinement assumée », a insisté le ministre, ajoutant n’avoir jamais « eu connaissance de quelque intimidation que ce soit ».

Ouellette nie être une taupe

M. Ouellette, ex-policier à la Sûreté du Québec, nie vigoureusement avoir relayé des informations confidentielles concernant l’enquête Mâchurer sur le financement politique du Parti libéral du Québec et l’octroi de contrats publics, qui vise notamment l’ex-premier ministre Jean Charest et l’ex-argentier libéral Marc Bibeau. Il accuse sans détour l’UPAC de ne lésiner sur aucun effort pour le « museler », y compris en le taxant à tort d’être une taupe.

Les élus d’opposition — auxquels quelques élus libéraux ont joint leur voix — appellent M. Ouellette à exprimer librement ses inquiétudes au sujet de l’UPAC dans l’enceinte du parlement, et ce, le plus tôt possible. « Les parlementaires pourront, cette semaine, voir de quelle façon il pourrait s’exprimer à l’Assemblée », s’est contenté de dire Martin Coiteux.

Le Salon bleu ou les salles de commissions parlementaires offrent à Guy Ouellette des tribunes où il peut s’exprimer librement, en vertu de l’immunité parlementaire. Dans ces lieux, il n’y a « aucune restriction à la liberté d’expression », sauf celles émanant de la liste des propos non parlementaires, a expliqué l’ex-président de l’Assemblée nationale Jean-Pierre Charbonneau, lundi.

« Quand un député est en exercice au Parlement, il ne peut pas être poursuivi pour ses propos », a-t-il résumé. Les forces policières ne peuvent pas, non plus, « intervenir dans l’enceinte de l’Assemblée sans avoir obtenu préalablement l’autorisation du président », a rappelé l’Assemblée nationale dans un courriel. Dans « les circonstances actuelles », elle a refusé de dire si les biens personnels ou le bureau d’un élu pourraient être saisis.