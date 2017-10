30 octobre 2017 19h44

Montréal en lambeaux: un petit bémol

J’entends beaucoup, depuis le début de cette campagne électorale, à quel point la Ville de Montréal aurait été littéralement en lambeaux avant l’arrivée de Denis Coderre à sa tête il y a quatre ans. Permettez-moi un petit bémol : dans les cinq mois précédant son arrivée, une coalition regroupant des membres de tous les partis et que j’ai eu le privilège de diriger a composé un comité exécutif qui, en plus d’être paritaire, a diligemment assuré l’intendance et assumé une transition compétente et conviviale jusqu’au 3 novembre.

Il est bon de se rappeler le contexte : après les avanies Tremblay et Applebaum, le gouvernement du Québec songeait plus que sérieusement à mettre Montréal en tutelle, comme il l’avait d’ailleurs précédemment fait à Laval. Mais la maturité de la chef de la majorité, Louise Harel, et du chef de l’opposition, Richard Bergeron, conjuguée à la volonté de tous les élus montréalais de se diriger harmonieusement et sans carcan tutélaire vers une élection imminente, a fait en sorte que les derniers mois ont été l’occasion de panser les plaies les plus urgentes et d’offrir au nouveau maire un Hôtel de Ville en bonne condition. Ce ne furent peut-être que cinq mois, mais ils ont permis que le nouveau maire se présente au bureau, au lendemain de l’élection, dans une maison propre. Les grands dossiers, comme le sort du Bixi, l’avenir de la Formule 1 ou la négociation à venir des conventions collectives, restaient à résoudre mais la gestion générale avait été solide et la maison était en ordre. Par respect pour tous mes collègues de l’époque, cela me paraît mérité d’être rappelé.

Le 30 octobre 2017

Je refuse

Lors d’une conférence tenue à Montréal, il y a quelques années déjà, j’avais remarqué deux femmes, lors d’une pause-café, couvertes de noir de la tête aux pieds (le niqab), ne laissant paraître qu’une mince ouverture pour les yeux. Elles étaient comme deux fantômes, isolées au milieu d’un groupe de participants, dans un contexte d’échanges informels. Puisque les débats s’éternisent, au Québec, sur un enjeu pourtant simple à comprendre et à régler, permettez-moi de m’exprimer et d’inciter la majorité de mes concitoyens québécois et canadiens à en faire autant, haut et fort. N’attendez pas que le gouvernement du Québec ou les partis d’opposition le fassent pour vous. Ils sont trop préoccupés par le clientélisme. N’attendez pas que notre société se divise davantage ou se radicalise, au détriment du « vivre-ensemble » et de notre ouverture à l’immigration et à la liberté de religion. Il est inacceptable, dans une société moderne, de tolérer que quiconque se cache systématiquement le visage, où que ce soit dans l’espace public (école, garderie, hôpital, gouvernement, métro, parc, etc.), la seule exception pour s’emmurer et se couper virtuellement du monde étant l’espace privé. C’est clair, simple à légiférer et à mettre en oeuvre. Exit la « loi 62 » alambiquée d’accommodements raisonnables. Des amendes progressives s’appliqueraient aux délinquants. Ils sont actuellement peu nombreux. C’est le bon moment pour régler le problème. Il n’y a qu’à suivre l’exemple de pays civilisés, démocratiques et très tolérants à l’immigration et à la diversité religieuse, tels que la France. Les Français ont réussi, nous le pouvons aussi. Et passons à autre chose. Et si le gouvernement canadien veut nous imposer la Charte canadienne des droits et libertés, il suffit de recourir à la disposition de dérogation. Je refuse de vivre dans une société où des gens se cacheront systématiquement le visage. Quant aux signes religieux ostentatoires, il suffit de les interdire clairement aux personnes en autorité parce qu’ils sont, tout simplement, intolérables dans des fonctions où la neutralité religieuse, au moins en apparence, doit être de rigueur. C’est, encore, tout simple pour légiférer et à mettre en application.

La Prairie, le 29 octobre 2017