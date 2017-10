30 octobre 2017

Ceux qui veillent sur nous

Au personnel de l’Hôtel-Dieu qui migre présentement vers le CHUM,

À vous qui êtes au coeur de nos vies, qui nous accompagnez et nous guidez dans nos préoccupations de santé, depuis des générations à Montréal ;

À vous, femmes et hommes, religieux ou laïcs, qui avez appris à réconforter, à soigner, à faire avancer la science du soin au sein de formidables équipes multidisciplinaires ;

À vous, d’hier ou d’aujourd’hui, diplômés, professionnels, chercheurs, experts, gestionnaires, syndiqués, retraités, qui avez relevé les défis de ce grand hôpital, à la suite des religieuses instigatrices qui portaient le flambeau de Jeanne Mance, fondatrice de l’Hôtel-Dieu ;

À vous qui devez maintenant quitter ces lieux usés, imprégnés de présences,

Je veux dire merci, en mon nom et en celui de ma famille. Merci de nous avoir soignés, de la naissance à la mort, dans l’accueil et le respect. Merci d’avoir été l’âme de cette institution historique et d’avoir été notre fierté à tous, au pied du mont Royal !

Que le sentiment du devoir accompli vous accompagne et vous soutienne dans votre migration vers les nouveaux locaux du CHUM au centre-ville. Nous vous retrouverons bien sûr, puisque nous resterons en demande de vos bons soins.

Mais sachez que nous vous serons toujours reconnaissants de cette contribution essentielle à nos vies dont vous avez pris la charge.

Merci et bon déménagement !

À la mémoire de Ginette (Laberge) Buteau (1946-1996), i.l., M. Nursing

Montréal, le 29 octobre 2017

Des actes libertaires?

Dans sa chronique « La chute des idoles », concernant la vague de dénonciations d’agressions sexuelles, et en particulier celles dont M. Rozon a fait l’objet, j’ai trouvé surprenant certains liens que M. Rioux a faits à ce sujet. Il a laissé entendre qu’il pourrait s’agir, dans le cas de M. Rozon, de l’influence d’une philosophie libertaire datant de 1968, dont le fameux slogan « il est interdit d’interdire » serait encore, pour lui, un cadre de référence. Je ne crois pas que la philosophie libertaire explique le comportement de M. Rozon, je ne crois pas qu’il a agressé des femmes parce qu’il s’était donné le droit de vivre sa sexualité en toute liberté. Je crois que sa conduite relève plutôt d’une pathologie au même titre que l’exhibitionnisme et la pornographie. Je ne crois pas qu’un soupçon de philosophie puisse rendre plus acceptables ses comportements et les situer dans un cadre, disons, relativement normal.

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 28 octobre 2017

Réplique du chroniqueur

Madame,

C’est vous qui rendez les gestes dont on accuse Gilbert Rozon « plus acceptables » en les transformant en « pathologie ». On est responsable de choisir sa morale sexuelle, pas sa maladie. Si Gilbert Rozon est malade, on ne voit plus pourquoi il faudrait le traduire en justice.



Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris