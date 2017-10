28 octobre 2017

Stop au projet de loi C-27

À nos députés,

Je suis préoccupé par le projet de loi C-27 émanant du gouvernement, soit la Loi modifiant la Loi de 1985 sur les normes de prestations de pension. Cette loi permettrait aux sociétés d’État et aux employeurs sous réglementation fédérale de faire pression sur leurs employés pour qu’ils renoncent à leurs régimes de retraite à prestations déterminées au profit de régimes de retraite à prestations cibles. En 2015, le premier ministre Trudeau a clairement promis à l’Association nationale des retraités fédéraux par écrit que les régimes de retraite à prestations déterminées « qui ont déjà été payés par les employés et les pensionnés, ne devraient pas être rétroactivement convertis en [régimes de retraite à prestations cibles] ». Et pourtant, c’est exactement ce que le projet de loi C-27 permettrait. Et, grâce aux récents reportages dans les médias, nous savons maintenant que le parrain du projet de loi C-27, le ministre des Finances Bill Morneau, a reçu des dividendes mensuels de Morneau Shepell depuis son entrée en fonction en 2015. Alors, qui donc a vraiment intérêt à tirer profit des régimes à prestations cibles ? Certainement pas les employés et les retraités, dont les pensions seront affectées. Je vous demande de représenter les besoins de vos électeurs qui pourraient être gravement touchés par le projet de loi C-27 et de vous lever à la Chambre des communes pour appuyer les principes que j’ai mentionnés. Le projet de loi C-27 devrait être modifié pour permettre que les régimes de retraite à prestations cibles soient un nouveau type de régime de retraite à l’avenir seulement et ne pas permettre que les pensions à prestations déterminées déjà gagnées puissent être changées ou affaiblies par l’introduction de régimes de retraite à prestations cibles. Cordialement,

Cowansville, le 21 octobre 2017

Un grand Canadien

La nouvelle biographie de Gilles Duceppe, intitulée Gilles Duceppe. Bleu de cœur et de regard, ravive nos souvenirs de l’homme dont la phrase préférée, souvent répétée, était : «La politique du pire et la pire des politiques». M. Duceppe a ainsi tenté d’améliorer le sort du Québec dans le Canada, ce qui a solidifié la fédération canadienne quand il y réussissait. Un Québec amélioré dans le Canada est plus susceptible de vouloir y rester. Il est en effet normal de vouloir, alors… moins en sortir. Les Canadiens anglophones l’ont beaucoup apprécié pour ça. Il s’est tiré dans le pied indépendantiste.

Saint-Hyacinthe, le 27 octobre 2017

La mauvaise conseillère

À la lumière des déclarations de l’écrivaine Léa Clermont-Dion relativement à sa rencontre avec Lise Payette dans le cadre de l’agression sexuelle impliquant Michel Venne, force est de constater que l’ex-ministre de la Condition féminine et fervente féministe depuis des décennies s’est avérée une fort mauvaise conseillère. En conseillant à Léa Clermont-Dion de ne pas porter plainte contre le fondateur de l’Institut du Nouveau Monde, Mme Payette, envers qui la victime avait une pleine confiance, l’a ni plus ni moins manipulée en invoquant que Mme Clermont-Dion allait briser la carrière de l’agresseur et qu’« après tout, elle n’avait pas été violée ». Aujourd’hui, soit trois ans après sa rencontre avec Lise Payette, cette dernière invoque le fait qu’« on n’était pas du tout dans le monde qu’on est présentement », alors que, dans les faits, l’écrivaine affirme que c’est le mouvement « Agressions non dénoncées » qui l’a incitée à parler pour une première fois de son agression en 2014. En bref, conclut Léa Clermont-Dion, « la triste vérité, c’est qu’elle [Lise Payette] a fait taire une victime en usant de menaces à peine voilées », une démarche inappropriée, voire condamnable.

Québec, le 27 octobre 2017