La recette de citrons confits de Michael Tozzi

Les citrons confits sont une spécialité de la cuisine marocaine. On les utilise dans de nombreuses recettes de tajines ou pour agrémenter certains plats. La préparation ne prend que 10 minutes et la macération, deux semaines. Évidemment, vous pouvez en acheter déjà faits au supermarché, mais pourquoi ne pas les faire vous-même pour un résultat délicieux ? Allez, à vos pots Mason.Cette recette se double ou se triple facilement, et les citrons se conservent jusqu’à un mois. Utilisez un grand pot Mason ou emballez les citrons dans plusieurs contenants plus petits. Il n’y a pas meilleur cadeau pour des hôtes.- 4 citrons entiers bien lavés- 2/3 tasse de sucre- 7 c. à table de sel de mer- 1 c. à thé de graines de coriandre- 1/4 c. à thé de curcuma moulu- 1 bâton de cannelle- 3 tasses d’eau de cuissonFaire bouillir quatre citrons bien lavés jusqu’à ce qu’ils ramollissent, soit 10 à 12 minutes. Transférer les citrons dans un bol d’eau glacée. Réserver le liquide de cuisson.À l’aide d’un couteau, les marquer profondément quatre fois dans le sens de la longueur en laissant les citrons intacts. Fouetter le sucre, le sel, les graines de coriandre, le curcuma moulu et trois tasses de liquide de cuisson encore chaud dans un bol.Transférer les citrons ainsi que le bâton de cannelle dans un grand pot Mason et ajouter la saumure. Couvrir et laisser macérer au moins deux semaines au réfrigérateur.