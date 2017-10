Funérailles royales grandioses orchestrées par la junte en Thaïlande

Photo: Ye Aung Thu Agence France-Presse

Bangkok — Des centaines de soldats en costumes traditionnels multicolores avançant au chant des moines devant une foule en pleurs : la Thaïlande a célébré jeudi avec faste les funérailles de son monarque, au statut de demi-dieu savamment entretenu par la junte militaire et l’élite conservatrice. Le corps du roi Bhumibol Adulyadej, décédé le 13 octobre 2016 à 88 ans, était conservé au palais, entouré d’un constant cérémonial bouddhiste, et régulièrement diffusé à la télévision. La plupart des Thaïlandais n’ont vécu que sous le roi Bhumibol, qui détenait le record mondial du plus long règne, avec plus de 70 ans sur le trône. Plus de 300 000 Thaïlandais se sont massés le long du tracé du convoi funéraire et des dizaines de milliers d’autres se sont rendus dans tout le pays dans les temples ou devant des autels à sa gloire.