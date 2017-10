Trump, un «danger pour la démocratie»

Washington — Le sénateur républicain de l’Arizona, Jeff Flake, a livré mardi une charge solennelle contre le président Donald Trump, dénonçant dans un discours extraordinaire son « mépris flagrant de la vérité » et le dévoiement du Parti républicain dans l’ère actuelle. La gorge nouée, le sénateur de 54 ans, un conservateur considéré comme pragmatique sur de nombreux sujets comme l’immigration, a annoncé depuis l’hémicycle du Sénat, à la surprise générale, qu’il renonçait à briguer un nouveau mandat lors des élections législatives de novembre 2018. Déclarant refuser d’être « complice » d’un pouvoir qu’il juge indigne, Jeff Flake a décrit pendant 17 minutes le « danger pour la démocratie » représenté par la présidence Trump. Il ajoute ainsi ses critiques à celles de ses collègues de l’Arizona et du Tennessee, John McCain et Bob Corker.