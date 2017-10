25 octobre 2017

La valeur des bibliothèques

Au Québec, on constate un taux d’analphabétisme inquiétant ainsi qu’un taux d’abandon du niveau secondaire très élevé. Cela étant dit, c’est décevant d’apprendre que le gouvernement semble avoir négligé de souligner la valeur des bibliothèques scolaires et du rôle de leurs bibliothécaires dans le nouveau plan de réussite scolaire au Québec (« Pénurie de bibliothécaires scolaires », 23 octobre 2017 ; « L’état des bibliothèques scolaires laisse à désirer », 29 octobre 2013). De nos jours, alors que les enfants sont bombardés par les écrans et le monde numérique, leur enseigner à aimer la lecture et les livres est d’une importance capitale. Google et d’autres moteurs de recherche sont puissants, mais ils ne peuvent remplacer une bonne éducation sur la façon de naviguer dans le paysage numérique. Nos élèves doivent apprendre comment utiliser cet outil de recherche, comment discerner les bons et les mauvais renseignements et comment le faire de façon efficiente et efficace. Un bibliothécaire scolaire efficace doit faire partie intégrante de l’apprentissage, car il encouragera l’élève à adopter des méthodes de lecture et de recherche qui lui serviront toute sa vie et favorisera des résultats de test supérieurs et un taux de rétention des élèves amélioré. Les bibliothécaires sont essentiels pour éveiller chez les jeunes la passion de la lecture et favoriser l’alphabétisme, la maîtrise de l’information et un sens de responsabilité à titre de citoyens du monde numérique. Ils ont une grande incidence sur le progrès et la réussite des élèves. Les bibliothécaires modernes peuvent s’adapter aux innovations technologiques pour devenir des experts en média et, ainsi, pouvoir guider les élèves dans le cadre de leurs projets de recherche et leur enseigner comment employer Internet comme outil. Les bibliothécaires ne peuvent être remplacés par des parents-bénévoles ; il est temps que le gouvernement reconnaisse que le rôle que les bibliothécaires jouent dans l’épanouissement des esprits de la future génération est gravement sous-apprécié. Le ministre de l’Éducation est sur la bonne voie en ce qui concerne son plan d’éducation, mais il doit s’engager par rapport à nos bibliothèques, car la santé intellectuelle et économique de notre communauté en dépend. Les écoles ont besoin de bibliothèques et les bibliothèques ont besoin de bibliothécaires. C’est aussi simple que ça.

Le 23 octobre 2017

Parce qu’elle est une femme

Deux événements distincts ont nourri les débats publics la semaine dernière : la vague de dénonciation #MoiAussi et le projet de loi no 62 sur le respect de la neutralité religieuse stipulant que tout employé de l’État doit exercer ses fonctions à visage découvert et toute personne doit recevoir un service public à visage découvert, pour des motifs de communication, d’identification ou de sécurité. Au nom des principes de la liberté religieuse et du multiculturalisme, les politiciens de tout acabit condamnent la nouvelle loi. J’aimerais comprendre pourquoi les politiciens — Coderre, Trudeau, Wynne, Notley et autres — mettent autant d’énergie à défendre le port de la burka et du niqab, mais si peu à défendre ce principe éminemment fondamental de notre société, soit l’égalité hommes-femmes ? Pourquoi vouloir défendre ce « droit » de se voiler le visage plutôt que dénoncer la prémisse derrière le port de la burka ou du niqab, à savoir l’obligation pour la femme se soustraire au regard de l’homme ? Le port du niqab ou de la burka me heurte profondément, car il s’agit une négation de la femme, de l’humain. Elle n’existe plus, elle disparaît, annihilée par ce qui n’est pas une obligation religieuse, mais sociale. Ce texte n’est pas une attaque contre la religion musulmane. Les femmes portant le hidjab respectent leur religion, mais nous voyons leur sourire, leur regard, leurs émotions ; elles sont élégantes, féminines, fières. Bref, elles prennent leur place comme femmes, amies, collègues et citoyennes. En ces temps de dénonciation des violences faites aux femmes, je ne peux m’empêcher de réagir fortement et de faire un parallèle entre ces deux événements. Défendons haut et fort ce principe d’égalité, encore fragile en 2017. Merci au Parti libéral pour cette prise de position, imparfaite, mais courageuse. Et à toutes les femmes qui défendent leur droit de porter le niqab ou la burka, je leur répondrai que je défends mon droit de vivre dans une société où la femme n’a pas à se cacher PARCE QU’ELLE EST UNE FEMME. #CachePasTonSourire

Montréal, le 23 octobre 2017