Une panne majeure a touché 270 000 clients à Montréal

Un câble sectionné ou détaché par un employé d’Hydro-Québec ou de l’un de ses fournisseurs est à l’origine d’une panne majeure qui a touché environ 270 000 personnes sur l’île de Montréal mardi matin. La panne a frappé des résidants de Pointe-aux-Trembles, de Rivière-des-Prairies, d’Ahuntsic, de Montréal-Nord, d’une partie du Plateau Mont-Royal, de Rosemont ainsi que de Villeray, en plus de provoquer un arrêt de service prolongé sur la ligne bleue du métro de Montréal. Un porte-parole d’Hydro-Québec, Marc-Antoine Pouliot, a précisé que la panne a commencé vers 8 h 40, mardi matin, dans le cadre de travaux qui ont lieu au poste Bout-de-l’Île, à Pointe-aux-Trembles. Une manoeuvre a alors fait en sorte qu’un câble s’est détaché, et les mécanismes de protection se sont enclenchés pour protéger les installations. Les travailleurs ont donc dû, d’une part, rétablir l’intégrité du câble et, d’autre part, remettre en service les différents disjoncteurs. M. Pouliot ne pouvait dire, en fin de matinée, si le câble avait été sectionné, comme Hydro-Québec l’avait rapporté plus tôt, ou simplement détaché. Le poste Bout-de-l’Île est l’une des portes d’entrée de l’électricité à Montréal.