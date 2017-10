24 octobre 2017

Le troisième lien

Les bouchons aux heures de pointe sur les ponts de Québec et Pierre-Laporte sont largement inacceptables. Un troisième lien entre Québec et Lévis a été proposé ad nauseam. Un autre lien serait-il une solution au problème ? Je dirais un non catégorique. Je dirais, par contre, que le problème empire rapidement. Vous souvenez-vous des autoroutes autour de la ville de Québec dans les années 1970 ? On pouvait alors circuler librement presque sans bouchons. Je me souviens ! Mais non, les autoroutes encouragent la croissance excessive du parc automobile et l’étalement urbain, deux événements non désirables.

Que faire ? Je considère très sérieusement ce qu’a proposé Pierre Gagné (Le Devoir du 19 octobre) : un métro. Pourquoi ? D’abord, le Saint-Laurent est large et un pont coûtera cher. Ensuite, dans les alentours de la ville de Québec, la profondeur du roc sous le fleuve est grande, plus de cent mètres, laquelle rendra la construction d’un tunnel de plusieurs voies peu pratique et excessivement coûteuse.

Un métro offrirait au moins trois avantages. Un : un tunnel ferroviaire d’une seule voie serait suffisant. Étant donné que la distance est relativement courte entre les deux rives, on pourrait envisager un seul train qui ira en va-et-vient répétitivement sur les mêmes rails toutes les cinq ou dix minutes. Deux : en outre, on n’aurait pas besoin d’un puissant système de ventilation pour évacuer les gaz toxiques de centaines d’automobiles. Trois : un tel système découragera, peut-être, l’engorgement automobile en montrant les avantages importants du transport en commun. Pensez-y !

Québec, le 20 octobre 2017

Projet Montréal et la sauvegarde des commerces de proximité à Outremont

À l’instar de plusieurs autres arrondissements, les élues d’Outremont ont voté majoritairement en 2016 un règlement pour interdire les nouveaux lieux de culte dans nos rues commerciales afin d’en sauvegarder le caractère convivial et de faire un geste concret pour leur revitalisation. Ce règlement a été approuvé par la population lors d’un référendum. Projet Montréal a voté contre.

À l’ère du magasinage en ligne, il est primordial de conserver nos commerces de proximité, qui sont des lieux privilégiés de rencontres et des facteurs importants de notre qualité de vie. Ce vote s’inscrit aussi dans une vision de développement durable nous offrant la possibilité de subvenir à nos besoins tout près de chez nous, à pied ou à vélo diminuant ainsi l’utilisation de la voiture. Il est certain que des artères commerciales qui jouissent d’une saine activité influent également sur la valeur des résidences. On doit aussi tenir compte du fait qu’en 2019, l’arrondissement devra être en mesure d’offrir des services adéquats pour quelque 3000 personnes supplémentaires qui vont s’installer sur le campus Outremont. Il n’est pas question d’un simple règlement, mais bien d’un projet de société et d’une vision à long terme pour l’Outremont de demain. Projet Montréal a voté contre.

Mécontent du résultat démocratique du référendum et afin de satisfaire aux exigences d’une certaine frange de son électorat, nous apprenons par communiqué que Projet Montréal veut réintroduire la possibilité d’implanter de nouveaux lieux de culte sur nos avenues commerciales par un processus de PPCMOI (projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble), c’est-à-dire au cas par cas, appelé « zonage par projet ». Il est important de savoir qu’un PPCMOI vise à permettre la réalisation d’un projet non conforme à la réglementation et à autoriser des changements au zonage présentement en vigueur. Avec un PPCMOI, Projet Montréal pourrait légalement contourner le résultat démocratique du référendum de novembre 2016 en permettant l’agrandissement demandé par le propriétaire du lieu de culte situé dans Bernard au coin de Champagneur.

La position politique et les priorités sociales de Projet Montréal sont claires et précises : la sauvegarde de nos commerces de proximité et la revitalisation de nos trois minuscules rues commerciales seront tributaires des demandes de nouveaux lieux de culte. Projet Montréal rêve d’avoir la mainmise sur Outremont. Reste à savoir si Outremont veut de Projet Montréal.

Outremont, le 22 octobre 2017