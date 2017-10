Les experts internationaux concluent que Pablo Neruda n’est pas mort d’un cancer

Santiago du Chili — Un groupe de 16 experts internationaux mandaté par la justice chilienne a conclu vendredi que la mort du Prix Nobel de littérature Pablo Neruda, survenue peu après le coup d’État de Pinochet en 1973, n’est pas due à un cancer comme indiqué sur son certificat de décès. « Ce qui est certain, ce qui est catégoriquement sûr à 100 %, c’est que le certificat ne reflète pas la réalité du décès », a déclaré lors d’une conférence de presse le Dr Aurelio Luna, au nom des experts chargés de déterminer si le poète chilien a été assassiné par la dictature du général Augusto Pinochet. Ces spécialistes du Canada, du Danemark, des États-Unis, d’Espagne et du Chili n’ont cependant pas réussi à déterminer les causes réelles du décès de Pablo Neruda. La famille de Pablo Neruda soupçonne un empoisonnement sous la dictature (1973-1990). Les restes du poète et prix Nobel de littérature, décédé dans une clinique de Santiago en 1973, quelques jours après le coup d’État contre le président socialiste Salvador Allende dont il était proche, ont été l’objet ces dernières années de nombreuses expertises.