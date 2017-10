21 octobre 2017

Le silence des autres hommes

Une réflexion collective s’impose après les révélations des derniers jours. Des hommes qui se croient irrésistibles, qui insistent, qui harcèlent, qui rigolent même du malaise de leurs proies, nous en avons presque tous connu. Ils profitent de leur pouvoir, de leur renommée, de leur fortune pour intimider ou même agresser sexuellement, en présumant que leurs victimes se tairont. Ils se disent qu’il en a toujours été ainsi, et que ce sera sans conséquence. Ils feignent ne pas se rendre compte des dégâts qu’ils causent. Or, le harcèlement sexuel est une forme d’intimidation et de prédation qui attaque l’intégrité physique et psychologique d’autrui. Ce n’est pas du tout anodin. La séduction est un plaisir partagé ; le harcèlement sexuel est un désir imposé, sans respect ni empathie. Il ne devrait y avoir aucune ambiguïté entre les deux. L’homme politique américain Henry Kissinger a dit que le pouvoir était l’aphrodisiaque suprême. Il se trompe. Le pouvoir n’a rien de sensuel ou d’érotique quand il sert à brimer et à blesser les autres dans ce qu’ils ont de plus précieux : leur intimité. L’éducation à la sexualité chez les hommes se fait beaucoup entre pairs. La masculinité, la virilité, ce sont en bonne partie des apprentissages. On a, bien sûr, raison d’espérer qu’une éducation sexuelle digne de ce nom aidera les hommes de demain à mieux se comporter. Mais nous pouvons agir maintenant auprès des hommes de tous âges. En refusant d’être des témoins silencieux. Car ces hommes qui abusent de leur pouvoir ont des collègues, des amis, des frères qui les voient aller. Nous pouvons certainement réduire l’ampleur et la gravité du phénomène en faisant en sorte que la prétendue solidarité masculine signifie autre chose qu’un silence gêné, ou complice. Comment ? En rappelant à l’ordre nos semblables qui n’arrivent pas à se contrôler ou qui se croient tout permis. « Se mêler de nos affaires » ne doit pas signifier détourner le regard, mais au contraire réagir. Une véritable solidarité humaine exige de faire le ménage dans la « maison des hommes », comme disent les anthropologues. Nous avons des choses à nous dire, et à faire, entre nous. Il est plus que temps.

Le 20 octobre 2017

Malaise dans notre civilisation

Cette culture du viol dont il est question dans les nouvelles fait, à mon avis, partie de l’ADN de notre culture actuelle. Tout au long de son histoire, dite civilisée, l’être humain a été aux prises avec le douloureux dialogue entre ses pulsions et les interdits sociaux. L’ignorance de soi a, de tout temps, jeté de l’huile sur ce feu « freudien » qui s’est toujours manifesté par une domination homme/femme et la violence. Avec le féminisme, il y a eu une remise en question (toujours active heureusement) de la dominance masculine et de la femme-objet, entre autres. Dans les décennies 1960 et 1970, on a bien vu un désir de changement dans les codes sociaux en ce qui concerne les rapports hommes-femmes. Malheureusement, les années 1980 ont vu apparaître (réapparaître ?) la valorisation tous azimuts du pouvoir de l’argent et son corollaire, l’hyperconsommation, qui rime aussi avec hypersexualisation. Si on prend ces derniers éléments fondamentaux de notre culture qui tendent à tout « objectaliser » et qu’on y ajoute les ingrédients, beaucoup trop présents dans notre réalité sociale, que sont l’ignorance, la pauvreté affective et ce pouvoir que l’on accorde à un individu, seul, devant ses désirs maladifs d’assouvissement, nous fabriquerons des individus capables de voir le harcèlement et le viol comme des formes de séduction et de consommation sexuelle.

Laval, le 19 octobre 2017

Ces monstres publics

La valse des dénonciations en règle de prédateurs sexuels risque de continuer à perpète tant ceux-ci semblent maintenant faire partie du décor de notre société du spectacle. Ce déchaînement collectif témoigne évidemment de la profonde misère psychologique ambiante où les victimes se multiplient à l’infini. Mais on doit se poser la question sur la nature même de cette société qui produit cet état de faits [...]. En effet, il est légitime de se demander en quoi ce système encourage en quelque sorte ces abus en créant lui-même de véritables monstres. À aucun moment on n’interroge le capitalisme, fondé délibérément sur l’appât du gain, qui appelle au-devant de la scène publique des personnes assoiffées de pouvoir, de tous les pouvoirs. Il est peut-être temps de s’attaquer aux origines d’un mal qui est en train de ronger les fondements de notre civilisation et de rendre, à vrai dire, invivables nos espaces publics.

Le 19 octobre 2017