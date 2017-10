Affaire Mâchurer: la pression monte sur Lafrenière

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

Le patron de l’Unité permanente anticorruption (UPAC), Robert Lafrenière, s’est dit déterminé jeudi à remettre un rapport d’enquête « complet, ficelé et total » dans l’affaire Mâchurer, visant notamment l’ex-premier ministre Jean Charest, au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). L’UPAC est soumise à une obligation de résultat, lui ont rappelé les partis d’opposition à moins d’un an des prochaines élections générales. « Qu’est-ce vous avez vraiment besoin pour épingler le suspect numéro un de la commission Charbonneau, qui est Jean Charest ? » lui a demandé l’élu solidaire Amir Khadir en commission parlementaire. L’élu péquiste Pascal Bérubé a également manifesté son impatience. « Quand ça touche le Parti libéral, la réalité, c’est que ça ne bouge pas », a-t-il affirmé.