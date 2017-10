Leatherface (V.O.), Julien Maury et Alexandre Bustillo

Sorti en 1974, le film à petit budget de Tobe Hooper Texas Chainsaw Massacre (Massacre à la tronçonneuse) est devenu un succès critique et populaire d’autant plus inattendu qu’il conte les frasques cannibales d’une famille de dégénérés. Classique de l’horreur moderne, le film est étonnamment peu sanguinolent et mise davantage sur une atmosphère glauque et un montage sonore angoissant. Leçons dont fait fi cet antépisode dénué de personnalité, mais somme toute bien réalisé et interprété, surtout par Lili Taylor en matriarche psychopathe. En imaginant une genèse au clan et à son enfant terrible Leatherface (« Face de cuir »), Julien Maury et Alexandre Bustillo (coauteurs du supérieur À l’intérieur) tentent d’injecter du sang neuf à une saga ayant d’ores et déjà connu beaucoup trop de suites et de remakes. En vain. Tour à tour « road-movie » et délire « gore », Leatherface semble confondre les mots terrifiant et répugnant. Tiens, pourquoi ne pas plutôt retourner voir l’original, à l’affiche au cinéma du Parc du 20 au 22 octobre ?

Leatherface (V.O.) ★★ Horreur de Julien Maury et Alexandre Bustillo. Avec Finn Jones, Lili Taylor, Stephen Dorff. États-Unis, 2017, 90 minutes.