20 octobre 2017

Couillard revenu sur terre…

En renonçant à s’attaquer au « racisme systémique » — un phénomène en fait inexistant, né dans l’esprit tordu de Philippe Couillard —, le gouvernement libéral revient enfin sur le plancher de la réalité. Mais… il fait ainsi preuve de « lâcheté pure et simple », selon Amir Khadir, de Québec solidaire, cité dans Le Devoir. Formation politique, rappelons-le, qui, alliée indéfectible du Parti libéral, a toujours appuyé l’idée d’une consultation panquébécoise, conçue par Philippe Couillard, ayant pour mandat de démontrer, ainsi pourtant que le prouvait sa conclusion, déjà définie à l’avance — consultation sur « le racisme systémique », selon le libellé officiel —, que la majorité francophone était, oui ! raciste. Les Québécois ne sont pas racistes, avait dit à ce sujet en substance Jean-François Lisée. « C’est du négationnisme ! » répondit à cela Philippe Couillard, outré, aux yeux duquel la cause était déjà entendue. Sous les coups de bélier de l’opinion publique, ce gouvernement qui fait, chose invraisemblable, dans le « Québec bashing » (dixit Michel David récemment dans Le Devoir), a reculé. Il reste à l’opinion publique à faire reculer ce même gouvernement qui veut livrer le territoire du Québec aux entreprises des domaines gazier et pétrolier, lesquelles doivent être autorisés à forer près des écoles, des hôpitaux, des villages, tout près des nappes phréatiques. Au diable l’eau potable…

Le 19 octobre 2017

Pour un changement de société

Trois géants sont tombés : Weinstein, Salvail, Rozon. Cela témoigne clairement d’un problème sérieux, qu’on admettait à moitié, parce que dénoncer n’est pas facile, parce que le pouvoir est intimidant. Aujourd’hui, l’autre moitié s’est réveillée, si bien qu’on peut avoir l’impression que l’agression sexuelle est partout. À peu près tout le monde a écrit sur les réseaux sociaux pour dire : « Moi aussi, ça m’est arrivé, j’ai déjà été témoin, je sais que ça s’est fait au bureau, c’est courant dans mon milieu, je sais que… » Alors, maintenant quoi ? Le plus facile est d’attendre des changements majeurs imposés par des lois et des programmes de sensibilisation de la part du gouvernement. Ce dernier doit impérativement agir, certes. Sur le plan judiciaire, d’abord, parce qu’il n’est pas normal que des victimes préfèrent se tourner vers les médias pour dénoncer leur agresseur. Les policiers devront aussi faire partie de la solution. Il ne faut pas oublier les écoles, où les cours d’éducation à la sexualité doivent permettre d’aborder les questions de respect, de relations sexuelles, de consentement, de perspective égalitaire. Les références actuelles, la porno, ces vedettes qui tombent, offrent un déboussolant modèle à nos jeunes. Et puis nous. Vous. Moi. Il ne suffit pas d’attendre les réalisations des autres. N’est-ce pas l’occasion, comme parent, comme adulte, de parler de ces choses ? L’occasion est idéale de cerner les valeurs, les principes qui doivent guider nos actions, dans nos relations avec les autres. Le temps est venu de parler, pour éviter de laisser rendormir ce qui vient de se réveiller. Si, collectivement, autant le gouvernement, le système de justice, les citoyens, réalisent qu’il n’est plus permis de revenir en arrière et qu’un changement de société s’impose, alors les victimes n’auront plus comme réflexe de chercher à se faire justice elles-mêmes, par les médias, les réseaux sociaux. Cela permettra, du coup, d’arrêter les agresseurs, de protéger les victimes, d’éviter même que se dénonce tout et n’importe quoi. Qu’est-ce qu’une agression ? Qu’est-ce que le consentement ? Comment et pourquoi dénoncer ? Comment se comporter en société ? Voilà de profondes et importantes questions que nous ne pouvons plus glisser sous le tapis. Changeons, collectivement. Nous protégerons les victimes, arrêterons les agresseurs, éviterons qu’il ne s’en crée de nouveaux. Et nos enfants auront une boussole à laquelle se fier.

Le 19 octobre 2017