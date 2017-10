À 89 ans, Agnès Varda signe une première coréalisation, avec JR, un artiste de 33 ans spécialisé dans le collage de portraits géants sur diverses structures architecturales. Volontiers axée sur la découverte des gens et de leurs milieux, la démarche de la cinéaste s’accorde tout naturellement à celle de son complice. Ensemble, ils parcourent la campagne à bord du « camion-photomaton » de ce dernier en multipliant les haltes. Jamais répétitives, les rencontres ouvrent sur une multitude d’enjeux. Chacun se fait croquer le portrait, lequel est ensuite magnifié : la personne se regarde, avec la caméra qui la regarde se regarder, tandis que le spectateur regarde ces regards qui regardent. Foncièrement humaniste, le résultat est dénué de tout narcissisme, y compris lorsque le film prend une tournure plus intime. Comme l’expliquait Agnès Varda : « Avec l’apport des photos-murales de JR, l’art devient une occasion de dialogue social. » Un dialogue duquel, par le jeu de la mise en abyme, le spectateur est tout du long partie prenante.



Visages, villages ★★★★ Documentaire d’Agnès Varda et JR. France, 2017, 90 minutes