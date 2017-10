Seuls les braves arrive précédé d’échos d’Oscar. On se demande pourquoi. Le film relate l’histoire vraie des pompiers d’élite qui combattirent l’incendie de Yarnell Hill, en 2013. Entre tragédie et récit héroïque, le scénario obéit à la structure prévisible d’un film de guerre standard. On a ainsi le meneur d’hommes plus grand que nature, la recrue qui a tout à prouver aux autres mais surtout à elle-même, le comique du peloton, etc. Il en va de même pour le déroulement, de l’entraînement aux simulations, le tout culminant lors d’une mission périlleuse en territoire ennemi, ici un brasier plutôt qu’une contrée étrangère. Tout s’enchaîne comme on s’y attend, que l’on ait entendu ou non parler des événements. La mise en scène est à l’avenant, avec le réalisateur Joseph Kosinski plus préoccupé par la joliesse de ses images que par la valeur narrative de celles-ci. La distribution, quant à elle, offre le genre de performances voyantes — oui — que prise l’Académie.



Notre critique complète



Horaire en salles

Seuls les braves (V.F. de Only the Brave) ★★ Drame de Joseph Kosinski. Avec Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges, Taylor Kitsch, Jennifer Connelly. États-Unis, 2017, 133 minutes.