À l’ombre de Walt Disney World à Orlando se trouve un autre royaume dominé par l’enfance, nettement moins rutilant et aseptisé. Le motel Magic Castle représente le vaste terrain de jeux de la petite Moonee (stupéfiante Brooklynn Prince), une autre héroïne fantasque et énergique imaginée par le réalisateur du tout aussi décoiffant Tangerine (sur deux prostituées transgenres de Los Angeles). Dans cet environnement de carton-pâte et de chambres lugubres, cette fillette en vacances refuse de voir la misère ambiante et les errances de sa mère à la boussole morale déréglée. Ils peuvent toutefois compter sur un ange gardien (Willem Dafoe, d’une grande sobriété), mais ce gérant bienveillant ne peut à lui seul les sauver de la débâcle. Or, toute la démarche du cinéaste constitue un gigantesque antidote au défaitisme, célébrant les bienfaits des 400 coups pour traverser l’enfance.



The Florida Project ★★★ 1/2 États-Unis, 2017, 115 min. Comédie dramatique de Sean Baker. Avec Willem Dafoe, Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Valeria Cotto.