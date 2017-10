La ville russe de Norilsk est située au nord du 69e parallèle, à cinq heures d’avion de Moscou, et douze de Montréal. Il a fallu de la témérité (et bien des autorisations) au cinéaste québécois François Jacob pour y tourner son premier long-métrage documentaire. Malgré des froids sibériens (aucune figure de style, la température dégringole parfois à -45 degrés Celsius), il a promené sa caméra dans ce lieu dominé par une seule compagnie minière, et dont les cheminées crachent depuis des décennies une pollution insoutenable. Les habitants hésitent tout de même à quitter cette cité pas comme les autres, reposant sur les ossements de milliers de prisonniers du régime stalinien. Encore aujourd’hui, ce fait historique demeure tabou, et contamine tout autant l’atmosphère de cet endroit à la fois fascinant et rebutant.



Sur la lune de nickel ★★★ 1/2 Canada (Québec), 2017, 110 min. Documentaire de François Jacob.