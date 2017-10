Le passé revisité de la Révolution soviétique

Les femmes marchent parce qu’elles n’ont plus rien à manger. Les ouvriers s’arrêtent de travailler, à bout de force, à bout d’espoir. La révolution éclate. C’est le plus grand événement mondial depuis la Révolution française.

« Notre maître le passé » pourrait être le slogan de la Russie des tsars autocrates. Une poignée d’hommes montre soudain que ce pouvoir vacille désormais sur ses pieds et qu’il suffit de peu pour le faire tomber. Voici Trotski, Lénine, voici des révolutionnaires entièrement voués à un internationalisme qu’ils s’emploient à définir à leur manière au coeur de la Russie. Mais surtout, voici une foule immense, décidée parce qu’affamée, épuisée.

La tsarine montre que la réalité glisse entre les doigts de son monde comme du sable. Elle écrit au tsar, son époux : « Mon chéri, quel temps affreux vivons-nous. Des filles de bas étage courent et crient qu’elles n’ont pas de pain, simplement pour créer l’agitation. De même, des ouvriers empêchent les autres de travailler. » D’aussi loin, de si haut, cette classe dirigeante a perdu tout contact avec la réalité du monde populaire. Elle croit que de la fermeté reviendra son autorité.

Voici que les douleurs et les espoirs de ces pauvres gens sont canalisés par les mains de ceux qui savent que l’opposition n’a de sens que si elle accouche de nouvelles institutions. Et voici le sujet de La révolution, une synthèse en deux parties des bouleversements d’octobre 1917 en Russie.

La Russie connaît à l’époque deux révolutions, affirme le documentaire L’utopie des images de la révolution : une révolution politique et une révolution de la façon d’envisager le monde avec cette nouvelle discipline qu’est le cinéma. Nous voici devant une histoire en abrégé des débuts du cinéma soviétique. Voici Lev Koulechov, le père de cet art qu’est le montage. Koulechov veut bien contribuer à l’avènement d’un réalisme particulier, celui de l’art socialiste, mais il se désespère de la bêtise ambiante et montre un sens de la liberté étonnant. La réalité berce ses fictions. Et ses fictions consolent la réalité. Il anime un atelier d’où sont issus des artistes d’une grande et étonnante liberté dans les formes et le propos. Le cinéma soviétique devient en lui-même une révolution, une révolution du regard.