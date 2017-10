19 octobre 2017

Marcel Proust et les fausses nouvelles

Au moment où le concept de « fausses nouvelles » faisait son apparition dans l’actualité, je commençais la lecture d’À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Quelques mois plus tard, en commençant Le temps retrouvé, le septième et dernier tome dont le début se passe pendant la Première Guerre mondiale, je découvre que Trump n’a pas, comme il le prétend, inventé l’expression « fausse nouvelles », pas plus que Bush, à l’époque de l’Axe du mal, la politique du « qui n’est pas pour nous est contre nous ». Dans Le temps retrouvé (Folio, p. 84), le narrateur dit : « La guerre se prolongeait indéfiniment et ceux qui avaient annoncé de source sûre, il y avait déjà plusieurs années, que les pourparlers de paix étaient commencés, spécifiant les clauses du traité, ne prenaient pas la peine, quand ils causaient avec vous, de s’excuser de leurs fausses nouvelles. Ils les avaient oubliées et étaient prêts à en propager sincèrement d’autres, qu’ils oublieraient aussi vite. » Un peu plus loin (p. 105), le baron Charlus fait remarquer : « L’Allemagne emploie tellement les mêmes expressions que la France que c’est à croire qu’elle la cite, elle ne se lasse pas de dire qu’elle “lutte pour l’existence”. Quand je lis : […] “qui n’est pas pour nous est contre nous”, je ne sais pas si cette phrase est de l’empereur Guillaume ou de M. Poincaré, car ils l’ont, à quelques variantes près, prononcée vingt fois l’un et l’autre, bien qu’à vrai dire je doive confesser que l’empereur ait été en ce cas l’imitateur du président de la République. » Et dans cette même édition Folio (p. 400), une note de bas de page nous rappelle qui fut le premier à lancer cette imprécation, quoiqu’à la première personne du singulier. Dans Matthieu XII.30, Jésus dit : « Qui n’est pas avec moi est contre moi. » En lisant cela, je suis resté pantois…

Le 18 octobre 2017

Un métro entre Québec et Lévis, pourquoi pas?

Il n’est pas étonnant que le troisième lien soit l’un des principaux enjeux de la présente campagne électorale municipale à Québec : les problèmes de circulation dans l’agglomération métropolitaine de Québec n’ont pas cessé d’empirer avec le développement soutenu de la rive sud. Malheureusement, aucun politicien n’a évoqué jusqu’à maintenant la seule solution porteuse d’un développement viable et structurant : un métro sous-fluvial. Longueuil est relié au centre-ville de Montréal par le métro depuis 1966 : pourquoi Lévis et Québec ne feraient-elles pas de même ? Du coup, c’est toute la perspective de développement qui serait transformée, tant du point de vue économique que touristique. La rive sud et la rive nord s’unifieraient enfin plutôt que de se tourner le dos continuellement. Quant aux coûts, ils ne seraient sans doute pas plus élevés qu’un troisième pont, et on pourrait puiser dans le Fonds vert du Québec, car on peut difficilement envisager projet plus écologique !

Québec, le 18 octobre 2017

Aux artisans de Bombardier

Je suis moi-même un artisan, et je veux dire aux ingénieurs, techniciens et artisans de la CSerie que je partage avec vous le sentiment d’avoir offert ce magnifique effort collectif, que représente cet avion, à un partenaire à la fois opportuniste et salvateur. Je vous imagine triste d’avoir donné en quelque sorte votre bébé en adoption et de le voir partir pour un succès commercial, nous l’espérons, mais auquel le nom d’Airbus prédominera et vous mettra dans l’ombre de ce géant. Je vous souhaite de trouver un nouveau défi à la hauteur de votre talent et de votre courage, car de nombreuses fois il vous en a fallu pour contrer tous les écueils et péripéties de ce parcours. Un nouveau défi, c’est ce qu’il vous faut pour stimuler votre talent, votre imagination et votre foi dans vos compétences, merci pour votre contribution à notre collectivité.

Le 18 octobre 2017