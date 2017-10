17 octobre 2017

La montagne doit être savourée

Trois personnes sont mortes depuis 20 mois sur les voies qui traversent ou ceinturent le mont Royal. Pourquoi une telle hécatombe ? Parce que de nombreux éléments de voirie incitent les automobilistes à excéder largement les vitesses permises et à effectuer des manoeuvres dangereuses.

Pourquoi sur Camillien-Houde, alors que la circulation est limitée à un seul véhicule dans chaque direction, trouve-t-on des chaussées atteignant trente mètres de largeur ? Pourquoi la géométrie autoroutière de l’échangeur CDN/Remembrance crie-t-elle encore aux automobilistes que la montagne est un raccourci destiné au transit rapide ? Pourquoi cet échangeur, inscrit depuis 2007 sur la liste des infrastructures les plus décrépites de Montréal, n’a-t-il pas été rasé et remplacé par un carrefour forçant les automobilistes à ralentir et les avertissant qu’ils s’engagent sur une lente promenade destinée à l’observation de paysages magnifiquement mis en scène ? Pourquoi l’avenue du Parc, vis-à-vis le parc du Mont-Royal, compte-t-elle neuf voies de largeur, alors que cette artère n’en comporte que quatre ou cinq, de part et d’autre ?

Les solutions ne doivent pas seulement desservir adéquatement les cyclistes de compétition. Elles doivent être globales et offrir à tous les citoyens l’expérience magique d’une montagne mise en valeur dans le respect de son unicité. Elles doivent surtout arrêter cette hécatombe insensée.

Montréal, le 6 octobre 2017

Le fardeau de monsieur Couillard

Ainsi, le remaniement du début de la semaine n’a pas été suffisamment salué dans les médias de façon positive selon le premier ministre ?

Celui-ci croyait-il vraiment que son gouvernement, en trois coups de cuillère à pot, allait faire oublier trois ans de coupes et ne pas voir autre chose dans la manoeuvre que de l’électoralisme ?

Qui plus est, on confirme qu’il n’est pas trop question de réparer les torts que ces coupes souvent aveugles et injustes ont faits (maintenant qu’on a des surplus), mais plutôt de tenter de réduire le fardeau fiscal des contribuables… en plus de leur dire qu’on ne comprend rien à leur ferveur identitaire !

Notez qu’on use du mot « fardeau » — bien sûr (!) — pour parler des taxes et des impôts ; une contribution pourtant essentielle des contribuables pour bien outiller l’État afin que celui-ci assume sa mission non seulement de redistribuer la richesse, mais de nous assurer, sur divers plans, une justice sociale adéquate ; ce que les coupes ont massacré.

Trois-Rivières, le 13 octobre 2017

Ce que l’«autre» fait pour «nous»

On parle beaucoup de l’autre au Québec. Celui qui vient d’ailleurs. Je viens de perdre ma mère, il y a deux jours, décédée dans un CHSLD de la rue Saint-Urbain. C’est bien loin de Paris et du XVIe arrondissement, où elle est née. Elle est venue en temps de guerre et a pris pays et maris (deux) ici. Ce sont des femmes et des hommes, venus d’ailleurs eux aussi, qui en ont pris grand soin dans ses derniers jours. Des gens venus prendre pays pour échapper à la violence, pour des raisons économiques ou autres.

Aziza, Bettina, Cherlyne, David, autant de gens d’ailleurs qui ont posé des gestes d’une grande intimité et ont assuré la dignité et le confort de ma mère dans ses derniers instants. Ils l’ont fait avec chaleur, douceur, humour et compassion — grâce à ce qu’ils portent en eux d’Haïti, du Maghreb, de l’Amérique latine. Voilà ce que « l’autre » fait pour « nous ». Il s’occupe de nos vieux. Parfois mieux que nous savons le faire nous-mêmes. Ces gens ont ma reconnaissance et mon respect.

Montréal, le 14 octobre 2017