16 octobre 2017

Fais une femme de toi

À l’occasion des élections municipales qui auront lieu cet automne, Denis Coderre promet la parité de son comité exécutif. Il a annoncé son engagement avec, à son bras, non pas une, mais quarante-six femmes. C’est facile de se présenter ainsi accompagné devant les caméras pour « montrer l’exemple », mais pourquoi ne pas avoir pris un tel engagement dès son premier mandat ? Cela aurait-il un lien avec le fait que sa rivale soit une femme ? Sûrement pas… En 2013, le maire sortant avait l’occasion et les moyens de faire de son comité exécutif, un comité constitué d’une parité d’hommes et de femmes, il n’en a pourtant rien fait.

Monsieur Coderre est prêt à tout pour être réélu, mais serait-il prêt à nommer une femme à la tête du comité ? « Je ne suis pas rendu là. On va commencer par se faire élire, et puis on va regarder. » Évidemment. Ça aurait été trop beau pour être vrai. Cela est déplorable, car selon une étude du Conseil du statut de la femme, le nombre de femmes élues en politique progresse très lentement : une hausse moyenne de 0,6 % chaque année entre 2005 et 2013.

Un jour, l’égalité hommes-femmes sera au rendez-vous. En attendant, les femmes devront continuer de se battre, comme elles le font depuis si longtemps.

Joliette, le 15 octobre 2017

Mme Joly, vous tombez bas

Madame,

Depuis que vous vous êtes soumise à Netflix, j’ai tout lu et tout entendu sur cet événement fâcheux. Depuis la première minute, je ménage les mauvais sentiments à votre endroit.

Mais aujourd’hui, en lisant à la une du Devoir que vous aviez fait la sourde oreille à la mise en garde de votre sous-ministre qui vous conseillait de ne pas céder devant Netflix et que vous avez pris une décision au détriment de l’économie nationale et des budgets de tous les citoyens du pays nommé Canada et contre tous les artistes, les comédiens, les musiciens, les peintres, les écrivains, les poètes et tous les producteurs et diffuseurs de nos oeuvres qui sont le corps même du patrimoine, je suis sortie de mes gonds.

Au Québec, vous avez mis notre langue dans le jeu du perdant. Vous n’avez même pas pu vous défendre contre les critiques qui vous ont été faites dans votre langue maternelle. Votre langue de bois est même à zéro au tableau noir.

Oui, Madame, je vous trouve les pires défauts. Des personnes vous avaient élue de bonne foi et avec confiance. Vous les avez trompées cyniquement.

Votre entente de soumise nous écorche l’espoir. Vous nous offrez l’appauvrissement commencé avec Harper.

Les chanteurs ne gagnent plus de quoi payer le pain et le beurre. Mes droits sont devenus si ridicules que même l’Armée du salut est devenue trop chère pour nous. Vous faites monter la rage en toutes nos fiertés. Vous nous préparez à un avenir de guenillous. Il est de mon devoir d’intervenir.

Alors, Madame, recevez par la présente une demande officielle de votre démission et au plus tôt possible. Cette demande vaut aussi pour votre entente et toutes celles que vous avez signées que nous considérons comme non avenues et déchirables.

Je vous prie de me prendre très au sérieux et sachez que votre soumission est une insulte pour chacun de nous.

Que ce soit clairement écrit : nous ne voulons plus de vous. Vous ne pouvez pas nous représenter.

Montréal, le 14 octobre 2017