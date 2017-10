Jean Fortier se promet rationnel et non populiste

Les Montréalais veulent un maire avec une approche rationnelle de la gestion de la ville, plutôt qu’un maire « populiste », estime le candidat de Coalition Montréal à la mairie Jean Fortier.

Faisant allusion à son adversaire et maire sortant Denis Coderre, M. Fortier, qui a été président du comité exécutif dans l’administration de Pierre Bourque à la fin des années 1990, clame qu’il ne faut surtout pas gérer une ville sur des « coups d’émotion ». En entrevue à La Presse canadienne, Jean Fortier affirme par ailleurs que la chef de Projet Montréal, Valérie Plante, est trop « dogmatique » dans ses positions. Il soutient que pour gérer une ville cosmopolite comme Montréal, il faut être « au centre du centre », et non pas strictement « à gauche ou à droite ».

Appuyé notamment par le maire de l’arrondissement d’Anjou, Luis Miranda, Jean Fortier a comme grand objectif d’améliorer la qualité des services offerts aux citoyens. Il dit avoir encore beaucoup d’idées à soumettre à la population d’ici la fin de la campagne électorale.

Commentant un récent sondage qui indiquait une lutte à deux à la mairie, entre M. Coderre et Mme Plante, Jean Fortier souligne que cette enquête d’opinion a été effectuée peu après son entrée dans la course, alors que sa campagne était embryonnaire. Selon lui, tout est encore possible : « Les gens veulent une troisième voie », assure-t-il.