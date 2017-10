14 octobre 2017

Le Diamant : tout sauf une folle dépense !

Le 10 octobre, Robert Lepage a présenté à la presse québécoise les premières images de ce que sera Le Diamant. Je me réjouis de constater que ce superbe projet de Lepage prend forme de plus en plus et viendra, à n’en pas douter, enrichir le paysage culturel de la Vieille Capitale. Lepage n’est pas peu fier du Diamant et ne se gêne pas pour se porter à sa défense. Il a répondu d’ailleurs avec tact et aplomb au candidat à la mairie de Québec Jean-François Gosselin, qui a déclaré à la presse québécoise que Le Diamant faisait partie des folles dépenses de Régis Labeaume. La Ville de Québec finance en effet, à raison de 7 millions, Le Diamant. Et sur un budget total de 54 millions, le gouvernement du Québec a débloqué 30 millions et celui du fédéral, 10 millions. Le reste vient du privé. Lepage a donc répliqué en disant que « ceux qui parlent de dépenses folles en culture ne savent pas l’impact que la culture a justement sur l’économie et ne doivent sûrement pas s’y intéresser, d’ailleurs, pour se permettre de dire ça. À Montréal, on n’oserait jamais remettre en question la moindre institution ou dépense culturelle ». Le fédéral a tout de même avancé 10 millions pour un projet situé à Québec. D’ailleurs, Lepage a dit que cela était exceptionnel. « Habituellement, ce sont les projets ou événements culturels de Montréal et de Toronto qui se partagent la grosse part du gâteau. Nous [d’Ex Machina], on est fiers parce qu’on va le chercher, ce montant-là, et on l’amène à Québec. » Alors, je me dis qu’au lieu de critiquer le financement du Diamant de Québec, on devrait plutôt applaudir à celui-ci et souhaiter son succès. Trois mots me viennent pour saluer cette réalisation culturelle : innovation, ouverture et génie. Trois mots que j’ai toujours associés à cet artiste visionnaire qu’est Robert Lepage.

Saguenay, le 12 octobre 2017

« Transformer » le Québec, vraiment ?

La nouvelle entente signée par le gouvernement du Québec avec la Fédération des médecins omnipraticiens ne peut pas être rendue publique ! « Ce n’est pas une convention collective », dixit le ministre Pierre Moreau. Qu’est-ce, alors ? Sans savoir ce que cache ce secret, il est très dérangeant de savoir qu’elle lie le gouvernement jusqu’en 2023, sans possibilité d’adapter les modalités de pratique des omnipraticiens aux nouvelles réalités. Par exemple, rien n’incite votre médecin de famille à communiquer et échanger avec vous par courriel ou téléphone, pour des suivis et conseils ponctuels sur des problèmes courants ou chroniques. La rémunération adaptée ou modulée à ces avenues contemporaines devra attendre. Une vision à courte vue qui hypothèque l’avenir pour longtemps.

Montréal, le 9 octobre 2017