Déraillement de train entre Laval et Terrebonne

Quatre wagons de trains sont tombés dans la rivière des Mille-Îles jeudi soir après qu’un déraillement de train s’est produit entre Terrebonne et Laval, selon le Service de sécurité incendie de Terrebonne. L’accident s’est produit à l’entrée du pont Sophie-Masson, qui relie Terrebonne et Laval. Selon le Service de sécurité incendie de Terrebonne, il n’y a aucun blessé. Les wagons du train de marchandises qui transporte habituellement du ciment étaient vides au moment de l’accident. Le train de 107 wagons appartient à l’entreprise Québec-Gatineau Railway selon Éric Harnois, chef de division au Service de sécurité incendie de Terrebonne. En fin de soirée jeudi, le service d’incendie et des employés de Québec-Gatineau Railway tentaient de stabiliser les autres wagons. Le pont a été abîmé lors du déraillement : « des ingénieurs doivent venir pour voir si c’est sécuritaire de travailler avec le pont endommagé », a dit Éric Harnois en entrevue avec La Presse canadienne. À Laval, une partie importante du boulevard des Mille-Îles était fermée à la circulation jeudi soir et en début de nuit vendredi.