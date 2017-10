Du saumon génétiquement modifié au Québec?

La première cargaison de saumon génétiquement modifié dans le monde a été livrée au Canada plus tôt cette année et a vraisemblablement été écoulée au Québec, selon des groupes environnementaux. L’enquête menée par les trois organisations a constaté que 4,5 tonnes métriques du poisson avaient été envoyées du Panama vers le Québec. Les groupes ont utilisé des données fédérales sur les importations pour confirmer que la firme américaine AquaBounty Technologies a réalisé les premières ventes de ce saumon entre avril et juin 2017, comme elle l’affirme.