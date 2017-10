Deux candidates au rectorat de l’UQAM

Photo: David Afriat Le Devoir

La course au rectorat de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) reprend de plus belle, après deux tours où aucun des candidats n’a pu se démarquer. Deux candidates se feront la lutte dans le troisième tour qui vient de s’amorcer, a annoncé jeudi la direction de l’UQAM. Corinne Gendron, professeure à l’École des sciences de la gestion (ESG), affrontera Magda Fusaro, vice-rectrice aux systèmes d’information de l’UQAM. Mme Gendron était candidate aux deux premiers tours, survenus plus tôt cette année. Elle s’était mesurée à Luc-Alain Giraldeau, doyen de la Faculté des sciences. Celui-ci s’est désisté de la course au rectorat de l’UQAM et a été nommé directeur général de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS).