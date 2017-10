Un groupe d’individus aux accointances politiques troubles est entré par effraction dans les locaux des démocrates, dans l’édifice du Watergate, afin de mettre ceux-ci sous écoute. Numéro deux du FBI, Mark Felt place l’intérêt de la justice au-dessus de tout, y compris du président. Dans ce portrait hagiographique, l’homme qui affirma être seul à l’origine des fuites médiatiques ayant mené à la démission de Nixon, une version des faits contestée, est dépeint comme un parangon de droiture doublé d’un maître marionnettiste. Est-ce là exact ou mensonger ? Est-ce si important ? À chacun de décider de ce qu’il attend d’un film : du cinéma ou la vérité. Ironiquement, là où le bât blesse, c’est justement qu’on cherche en vain le cinéma dans ce film tourné avec à l’esprit un écran plus petit que grand. Bien interprété, l’ensemble s’avère curieusement soporifique, un comble lorsqu’on prétend revenir sur un pan d’histoire aussi explosif.



Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House (V.O.)

★★

États-Unis, 2017, 103 minutes. Drame historique de Peter Landesman. Avec Liam Neeson, Diane Lane, Marton Csokas, Tony Goldwyn.