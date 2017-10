Ce biofilm raconte l’histoire de l’homme anonyme le plus célèbre de l’histoire des États-Unis : Mark Felt, ce numéro 2 du FBI et lanceur d’alerte connu sous le pseudonyme de « Gorge profonde » dans l’affaire du Watergate.

V.O. : Cineplex Odeon Forum.

Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House

États-Unis, 2017, 103 minutes. Film biographique de Peter Landesman avec Liam Neeson et Diane Lane.