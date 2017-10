Metro investit 400 millions en Ontario

Le géant québécois Metro a annoncé mercredi un investissement prévu de 400 millions sur six ans dans son réseau de distribution en Ontario. Cette décision entraînera une perte estimée à environ 180 emplois à temps plein et 100 emplois à temps partiel à compter de 2021. Metro a indiqué qu’elle offrira aux personnes touchées par cette décision une série de mesures de transition. L’entreprise modernisera ses activités à Toronto entre 2018 et 2023 en construisant un nouveau centre de distribution pour les produits frais ainsi qu’un nouveau centre de distribution pour les produits surgelés. Les deux installations bénéficieront d’améliorations technologiques, comme l’automatisation.