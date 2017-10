La famille juive new-yorkaise n’a plus de secrets pour Noah Baumbach (The Squid and the Whale, Frances Ha, While We’re Young), héritier d’une longue tradition incarnée au cinéma par Woody Allen et Carl Reiner. Dans cette chronique divisée en plusieurs chapitres et peuplée de personnages névrosés, tout gravite autour d’un père sculpteur (Dustin Hoffman) qui accumule les ratages : sa carrière, ses mariages, ses trois enfants, nés de deux mères différentes. Divers événements vont provoquer des retrouvailles plus ou moins heureuses, largement commentées par cette fratrie qui ne craint pas les coups d’éclat et les logorrhées verbales. Tout cela est porté par une impressionnante brochette d’acteurs, dont Adam Sandler qui réussit l’exploit de nous faire oublier la médiocrité de sa filmographie.



Notre critique complète



À voir sur Netflix

The Meyerowitz Stories (New and Selected) ★★★ États-Unis, 2017, 110 minutes. Comédie dramatique de Noah Baumbach.