Pour son premier long métrage, l’acteur Danny Strong s’est attaqué à un monument de la littérature américaine, l’écrivain J.D. Salinger. D’une approche très respectueuse, trop peu audacieuse, le biopic qu’il propose raconte bien sagement la jeunesse de ce garçon tourmenté, soldat traumatisé et amoureux éconduit et, ce faisant, la genèse du roman L’attrape-coeurs. Élégante carte postale du New York des années 1950, Rebel in the Rye repose sur les épaules de Nicholas Hoult, qui s’acquitte honorablement de sa tâche. Dans les rôles de son professeur et de son éditrice, Kevin Spacey et Sarah Paulson s’avèrent de solides faire-valoir.



Rebel in the Rye ★★ 1/2 États-Unis, 2017, 106 minutes. Drame biographique de Danny Strong.