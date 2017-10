Professor Marston and the Wonder Women

La superhéroïne Diana Prince, mieux connue sous le nom de Wonder Woman, a vu le jour grâce… à un ménage à trois. Il était formé d’un brillant professeur de psychologie, de sa conjointe, tout aussi brillante mais victime de la misogynie ambiante, et d’une étudiante qui jouera un rôle central dans leur carrière et leur vie de couple. Fascinée par ce triangle amoureux et intellectuel, formé dans les années 1930 dans une Amérique étouffée par le conservatisme, Angela Robinson (The L World, Herbie Fully Loaded) reconstitue deux temps forts de cette relation triangulaire qui donnera naissance à des comics imprégnés d’idées audacieuses (dont féministes) et d’une sexualité débridée, le tout rapidement suivi d’attaques virulentes des forces conservatrices au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Un regard historique fort instructif, malgré une mise en scène d’un classicisme en porte-à-faux avec un sujet aussi coquin.



Professor Marston and the Wonder Woman ★★★ États-Unis, 2017, 108 minutes. Drame biographique d’Angela Robinson.