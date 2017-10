11 octobre 2017

Accident sur le chemin Camillien-Houde

On nous apprenait cette semaine qu’un jeune cycliste fut tué lors d’un accident sur le chemin Camillien-Houde, par la faute de conduite d’un automobiliste faisant un virage interdit sur cette route. Les cyclistes en ont profité pour suggérer qu’on interdise cette route, que j’utilise fréquemment, comme si une erreur « grave » de conduite automobile pouvait venir appuyer et justifier leur désir de bannir les autos du mont Royal... À ce compte-là, devrait-on interdire aux automobilistes la rue Saint-Denis, qui a vu mourir une cycliste lors d’un accident avec une auto ? Devrait-on aussi interdire la rue Rachel et les autres rues où un accident auto-vélo a malheureusement eu lieu ? Oser poser la question, c’est courir un grand risque d’être accusé de lutter contre les cyclistes, même si je fus un membre de ce groupe jusqu’à 82 ans. Est-ce que nous ne devrions pas interdire la route à tous ces cyclistes qui brûlent les feux rouges, comme j’en fus témoin jeudi soir dernier à l’angle des rues Lajeunesse et Sauriol, alors que nous avons dû freiner brusquement pour éviter de frapper un jeune homme qui avait oublié (?) de regarder s’il avait droit de passage. Non, la réponse que nous devrions chercher et que cherchent les cyclistes et madame la directrice de Vélo Québec n’est pas dans la fermeture de rue aux automobilistes, et n’est pas dans la fermeture du chemin Camillien-Houde ; elle se trouve plutôt dans le respect des lois et la surveillance des routes par ceux et celles qui sont responsables de cette tâche. Madame la Directrice, je m’élève donc contre votre suggestion de fermer le chemin Camillien-Houde, même si nous déplorons la mort d’un autre cycliste dans une rue de Montréal.

Montréal, le 7 octobre 2017

La raclée des souverainistes

D’une belle apparence, souriante, mesurée dans ses réponses aux questions de Guy A. Lepage et surtout capable de manier la langue française avec élégance et justesse, Geneviève Guilbault, la nouvelle députée de la CAQ dans Louis Hébert, a ébloui dimanche soir à TLMP. Ancienne libérale, ce qu’elle n’a pas caché, elle a précisé que son choix de la bannière caquiste relevait d’une profonde déception de ce qu’est devenu le Parti libéral sous Philippe Couillard. Si d’autres personnalités de même calibre et pour les mêmes raisons se joignent à la CAQ, il est évident que ce parti pourrait vraisemblablement constituer la solution de rechange au PLQ pour de nombreux Québécois libéraux, y compris pour des souverainistes qui ne croient plus à l’imminence de la souveraineté avec les partis souverainistes actuels. D’autant plus que ceux-ci, à cette récente élection dans Louis Hébert, n’ont pu recueillir ensemble que 21 % des suffrages (16,26 % pour le PQ et 5,21 % pour QS), et ce, dans une circonscription de la région de Québec qui est au cœur — sinon le cœur — de notre nation. Que conclure ? Selon moi, ces deux partis souverainistes doivent revoir leur modèle d’affaires en constatant d’abord que chacun de son côté, c’est vraisemblablement l’échec qui les attend au prochain rendez-vous électoral d’octobre 2018. Ils doivent, en effet, trouver une voie de convergence rapidement et elle devra être aussi emballante qu’inattendue. Je leur propose celle-ci en deux points : 1) Un référendum en 2020 avec la question suivante : « Voulez-vous que le Québec devienne un pays indépendant du Canada si le résultat est au minimum de 55 % pour le Oui ? » 2) Un résultat référendaire entre 50 % et 55 % serait plutôt suivi d’une offre constitutionnelle au Canada, avec échéancier, visant la reconnaissance de la nation québécoise et l’ajout de pouvoirs souverains en matière de langue, de culture et d’immigration. Voilà ! Peut-être peut-on trouver mieux ? Mais il faut chercher !

Le 9 octobre 2017