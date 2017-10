Feux de forêt en Californie: le bilan grimpe à 10 morts

Photo: Josh Edelson Agence France-Presse

Napa — Plusieurs incendies faisaient rage lundi au nord de la Californie, aux États-Unis, notamment dans les comtés de Napa et Sonoma, célèbres pour leurs vignobles, faisant dix morts et provoquant des milliers d’évacuations, selon les autorités. Selon les pompiers de Californie, près de 30 000 hectares ont déjà été ravagés par les flammes depuis dimanche soir. Pas moins de 1500 habitations et bâtiments commerciaux ont été détruits, et plus de 20 000 personnes ont été évacuées.