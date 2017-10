10 octobre 2017

Une erreur s’est glissée dans le sous-titre et le texte de l’article de Caroline Montpetit intitulé « Des artistes témoignent de l’expérience de vieillir », publié dans l’édition du 7 octobre. Ce sont 40 % des artistes, travailleurs et travailleuses autonomes, et non pas 4 %, qui ne contribuent à aucune caisse de retraite.