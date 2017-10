En juillet 2009, la mort de Gabriel Buchmann a semé la consternation au Brésil. L’étudiant en économie avait d’abord parcouru l’Asie et se trouvait en Afrique, question de voir du pays, et surtout de mieux comprendre les mécanismes de la pauvreté. Son périple, du Kenya à Malawi, sera ponctué de rencontres chaleureuses ou tendues, dont certaines en compagnie de sa copine, dans un voyage qui sera pour elle un tournant. Aux frontières floues, subtiles du documentaire et de la fiction, plusieurs protagonistes africains rejouent leur rencontre avec Gabriel, incarné avec fougue et dévotion par Joao Pedro Zappa. Superbe chronique d’une mort annoncée et d’une jeunesse qui défie la mort avec insouciance, signée par un cinéaste qui était l’ami d’enfance de ce héros paradoxal.



Gabriel et la montagne (v.f. de Gabriel e a montanha) ★★★★ France–Brésil, 2017, 131 minutes. Drame de Fellipe Barbosa. Avec Joao Pedro Zappa, Caroline Abras, Alex Alembe, Lenny Siampala.