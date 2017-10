7 octobre 2017

Netflix et le travail au noir

J’aime bien Netflix. J’y vais de temps en temps, certaines séries sont vraiment intéressantes. Mais je suis mal à l’aise, comme si je faisais affaire avec un service que je paie sous la table. Si je paie un service en sachant que je ne paie pas les taxes, je sais que je ne contribue pas à faire ma petite part pour payer notre prochain brise-glace ou le salaire de notre nouvelle gouverneure générale ou quoi encore. Puisque je regarde Netflix « au noir », devrais-je me mettre un sac de papier brun sur la tête pour regarder le prochain épisode de House of Cards ? À titre de Canadien appartenant à la classe moyenne, je préférerais payer ma juste part de taxes de produits et services et pouvoir dire sans honte que j’ai regardé une émission sur Netflix. Après tout, la taxe mensuelle sur Netflix ne serait pas plus chère qu’un « café moyen » chez Tim Horton.

Melbourne, le 5 octobre 2017

Regretter Jean Charest

Mercredi 4 octobre, après la défaite cuisante des libéraux dans Louis-Hébert, Philippe Couillard et Amir Khadir, de Québec solidaire, se sont concertés, selon Radio-Canada (RDI), sur le projet de commission du gouvernement libéral sur le racisme dit systémique. Projet qu’appuie pleinement QS, comme on le sait, mais que rejettent fermement le Parti québécois et la Coalition avenir Québec. En gros, Philippe Couillard et Amir Khadir ont tous deux affirmé, en substance, qu’il fallait que la commission mène ses travaux comme prévu, mais en ajustant la méthode aux circonstances, étant donné que la majorité francophone y semble allergique et (sous-entendu) soupçonne que le but est de la mettre en accusation. Que se passera-t-il ? On peut parier d’ores et déjà que Philippe Couillard et son indéfectible allié QS — sur le plan des idées et sur le plan électoral, puisque ce sont les voix qu’arrache QS à la CAQ et au PQ, qui assurent désormais quasi automatiquement la réélection des libéraux — tenteront de trouver un moyen soft de remettre sur les rails la commission, en espérant que les Québécois se laisseront endormir et leurrer. Philippe Couillard est en train de réussir l’exploit… de faire regretter Jean Charest.

Le 4 octobre 2017

Un appui à Bill Morneau

En fiscalité, l’équité dite horizontale permet d’assurer que les contribuables ayant la même capacité de payer ont une facture d’impôt similaire. L’équité dite verticale signifie que le contribuable plus fortuné paie plus d’impôt. Au nom de l’équité fiscale, le ministre des Finances du Canada, M. Bill Morneau, désire bloquer certaines échappatoires fiscales par l’application de trois mesures destinées à faire en sorte que le revenu d’un entrepreneur ou d’un professionnel incorporé soit imposé de la même façon que celui d’un salarié. Au Québec, 58,1 % de la population dispose d’un revenu disponible de moins de 60 000 $. C’est-à-dire la vaste majorité de la population. Ces gens ne seront pas touchés par les correctifs proposés, et sont en droit de s’attendre à ce que leur salaire ne soit pas imposé davantage que le revenu des plus fortunés au pays. Alors qu’il termine sa consultation sur les mesures proposées, nous enjoignons le ministre à résister aux pressions qui s’exercent pour l’annulation de cette réforme, et à aller de l’avant tel qu’annoncé dans le dernier budget. D’autant plus que les craintes exprimées par ceux qui, depuis l’annonce du ministre, souffrent d’anxiété fiscale, sont contredites par les données officielles. Ainsi, selon le document de consultation du ministère, en 2017 au Canada, le taux général combiné d’imposition du revenu des sociétés de 26,7 % (taux moyen fédéral-provincial-territorial pondéré) est le deuxième plus faible des pays du G7. Quant aux PME, leur taux canadien d’imposition combiné est le moins élevé des pays du G7. En outre, quand une firme comme KPMG indique qu’en 2016, le « fardeau » fiscal global des entreprises au Canada est le plus faible des pays du G7, on se doit d’être rassuré quant à la possibilité pour nos entreprises de tirer leur épingle du jeu malgré l’imposition de ces nouvelles mesures. D’autant plus que les mesures proposées ne les visent pas spécifiquement. […] La démarche du gouvernement fédéral est donc pleinement justifiée et nous saluons cette volonté d’agir, pour l’avoir longtemps réclamée. Le gouvernement provincial doit aussi emboîter le pas, sans tarder.

Le 2 octobre 2017