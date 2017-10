Angleterre, 1887. Deux Indiens de confession musulmane, Abdul (Ali Fazal) et Mohammed (Adeel Akhtar), sont envoyés auprès de la reine Victoria (Judi Dench) afin de lui présenter une médaille soulignant son jubilé d’or. Fascinée par Abdul, la souveraine en fait son confident, au grand dam du prince de Galles (Eddie Izzard) et d’autres membres de la cour. Démarrant à la manière d’une comédie légère et pleine d’esprit, ce drame biographique du réalisateur de Sa Majesté la reine s’enfonce dans le mélo et les bonnes intentions. Demeure la formidable complicité entre l’impériale actrice et son charmant partenaire.



Notre critique complète



Horaire en salles

Confident royal (V.F. de Victoria and Abdul) ★★ 1/2 Royaume-Uni, 2017, 112 minutes. Drame biographique de Stephen Frears. Avec Judi Dench, Ali Fazal, Adeel Akhtar, Tim Pigott-Smith, Eddie Izzard, Paul Higgins, Michael Gambon, Olivia Williams et Fenella Wooglar.