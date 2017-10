6 octobre 2017

HHH $$1/2

Le centre-ville de Saint-Eustache vibre de belle façon. Je parlerai des autres plus tard, mais pour l’instant, ce Deux est numéro un. Un resto relativement discret, mais où l’on sert des assiettes aussi belles que bonnes et qui propose une carte des vins montée avec goût et sensibilité. Gourmands allumés affluent déjà.