6 octobre 2017

Dans Louis-Hébert, débâcle indépendantiste

Faut bien constater qu’à l’élection complémentaire du 2 octobre, la belle circonscription de Louis-Hébert, dans notre capitale nationale du Québec, a donné 21 % aux deux partis indépendantistes et 79 % aux trois partis fédéralistes. Une victoire éclatante et majoritaire pour la CAQ-Legault, un léger soufflet au PQ-Lisée, qui montre que la tactique de M. Lisée de retarder le prochain référendum n’est pas une bonne idée, même électorale, pendant que le PLQ-Couillard s’écrase et que Québec solidaire colle encore au fond avec le Parti conservateur. Une victoire et quatre dures défaites.

Saint-Hyacinthe, le 3 octobre 2017

Où va la démocratie ?

Quand des citoyens se font frapper à coups de matraque pour avoir voulu exercer leur droit de vote dans un pays de l’Europe en 2017, on se demande où va la démocratie. Surtout quand on entend le silence assourdissant de l’Europe. Me revient en mémoire le référendum européen et ce qu’on a fait du résultat qui ne convenait pas aux dirigeants et aux grands penseurs. On semble écouter le peuple seulement quand il dit ce qu’on veut entendre. Qu’adviendra-t-il du Brexit ? Comment les choses seront-elles rafistolées pour satisfaire les intérêts des plus forts ? On se le demande parfois. Et que penser de la démocratie d’ici ? Car certains profitent des événements catalans pour vanter notre système. Sont-ils sérieux ou simplement naïfs ? Quand les vagues et les choix populaires ne sont dictés que par les discours creux et les seules apparences et qu’une fois au pouvoir on fait bien souvent le contraire de ce qu’on a promis, cela en catimini, en cachette des médias, avec une Loi d’accès à l’information complètement défaillante. Garder les gens dans l’ignorance, contrôler l’information le plus possible, formater les nouvelles à sa manière, voilà la démocratie comme elle s’exerce dans notre beau grand pays. C’est plus subtil que les coups de matraque, mais le résultat est peut-être finalement le même.

Le 2 octobre 2017

Julie Payette, une femme inspirante

Chère Julie, J’ai regardé cette cérémonie qui porte le curieux nom « d’installation ». Comment ne pas être séduit par votre curriculum ? Visiblement, « le ciel n’a pas de limites »… Même pour les femmes ! Eh oui, sur un trône similaire à celui de la reine d’Angleterre s’installe un des rares êtres humains qui ont eu « le privilège de voir la Terre de haut », une musicienne accomplie en plus d’être polyglotte. Vous avez même pris la peine d’apprendre quelques mots d’algonquin afin de vous adresser aux Premières Nations ! Sans compter que beaucoup de dames d’un certain âge envient certainement votre beauté et votre taille de guêpe. De plus, vous êtes visiblement une mère soucieuse du confort de sa progéniture, qui devait peut-être s’emmerder au cours de tous ces sparages protocolaires. Bref, vous incarnez la perfection ! Et que dire de votre discours ? Vingt minutes à nous inspirer sans même avoir besoin de notes. Même Céline Galipeau, qui en a vu bien d’autres, paraissait impressionnée ! Au sujet de votre allocution, j’ai d’ailleurs retenu cette phrase : « Je suis une optimiste mais aussi une pragmatique. » Sur ce point, je vous ressemble un peu. Par exemple, je suis convaincue que vous allez faire honneur à votre nouvelle fonction. Par contre, je demeure lucide : peu importe la personne qui occupe le poste de gouverneur général du Canada, celui-ci n’est rien d’autre qu’un symbole du colonialisme…

Montréal, le 2 octobre 2017