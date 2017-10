Ava a 13 ans quand elle apprend qu’elle va perdre la vue, et ce, plus vite que prévu. Pendant que sa mère se ferme les yeux pour préserver ce qu’il reste de leur été, l’adolescente prend le taureau par les cornes et se forge un avenir à son image.

