Plutôt que de rester coincés à l’aéroport de Salt Lake City pour cause de mauvais temps, deux inconnus, une photojournaliste téméraire (Kate Winslet) et un neurochirurgien d’allure cérébrale (Idris Elba), acceptent de partager un avion privé pour arriver à bon port, et rapidement. La malchance les forcera à un immense détour au sommet de montagnes enneigées de l’Utah, apprenant à la fois à survivre, et à se connaître. Un peu plus d’humour en ferait une véritable, et prévisible, comédie romantique, agrémentée toutefois d’incidents périlleux et de paysages majestueux. Si on ajoute à cela deux stars magnifiques à peine égratignées et meurtries par les engelures, le tout ressemble davantage à une agréable classe de neige. Pour le cinéaste palestinien Hany Abu-Assad (Paradise Now, Omar), l’atterrissage à Hollywood se fait sur une note résolument consensuelle.



Notre critique complète



Horaire en salles

The Mountain Between Us (v.f.: La montagne entre nous) ★★ 1/2 États-Unis, 2017, 103 min. Drame de Hany Abu-Assad. Avec Idris Elba, Kate Winslet, Dermot Mulroney, Beau Bridges.