On espérait un bon film tout en craignant le pire. Or, c’est une oeuvre en tous points remarquable qu’a livrée Denis Villeneuve avec son Blade Runner 2049, suite du Blade Runner de Ridley Scott, un chef-d’oeuvre qu’on croyait intouchable. C’était sans compter sur le talent du cinéaste québécois, qui, imparti de moyens hollywoodiens, déploie une vision futuriste qui honore et étoffe celle établie dans l’original. Comme son illustre prédécesseur, ce second volet pourra, dans le futur, être disséqué et étudié à loisir. C’est du grand art. C’est du grand Villeneuve.



Notre critique complète



Horaire en salles

Blade Runner 2049 ★★★★ 1/2 Science-fiction de Denis Villeneuve. Avec Ryan Gosling, Harrison Ford, Robin Wright, Sylvia Hoeks, Ana De Armas, Jared Leto. États-Unis, 2017, 163 minutes.