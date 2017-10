Elle va perdre la vue, mais n’a pas l’intention de perdre le nord, et de se perdre en futilités. Ava (incarnée avec aplomb par Noée Abita), l’héroïne fougueuse, insolente, parfois même sauvage, de la cinéaste Léa Mysius refuse de s’apitoyer sur son sort, déterminée à matérialiser ses fantasmes en compagnie d’un jeune Tzigane en fuite. C’est d’abord dans son imaginaire qu’elle livrera ses premiers combats, puis face à une mère indigne et impudique (excellente Laure Calamy), d’abord timide puis peu à peu capable de toutes les transformations, dont en sensuelle amazone. Pas une once de mélodrame, mais beaucoup d’audace, dans ce premier long métrage qui présente l’adolescence comme un immense territoire symbolique à explorer, loin des clichés.



Ava ★★★ 1/2 France, 2017, 105 min. Drame sentimental de Léa Mysius. Avec Noée Abita, Laure Calamy, Juan Cano, Tamara Cano.