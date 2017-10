5 octobre 2017

Sombre matin

Deuxième matin de ma semaine assombri par un hurluberlu coin Berri et Sainte-Catherine. Pas n’importe quel hurluberlu : un sexagénaire vêtu d’une toge et faisant l’homme-sandwich en pleine heure de pointe à deux pas de l’UQAM. Il tient une croix d’un bon mètre de haut et porte le message suivant : « Enceinte et inquiète ? On peut vous aider ». Le panneau qui couvre son dos porte un message encore plus dérangeant : Sauvons des vies, ou un truc du genre, encadré de quelques images de fœtus. Les badauds passent, prêtent plus ou moins d’attention à l’homme qui, le visage complètement fermé, piétine son coin de rue, apparemment imperméable à l’animation du quartier latin un mardi matin. Et à quoi d’autre ? Au Québec du 21e siècle ? ! Suis-je la seule consternée par cette manifestation d’un conservatisme catholique machiste qui, de manière presque provocante, apparaît à proximité d’un haut-lieu du savoir et du militantisme ? Il m’apparaît intolérable qu’un homme ignorant de ma vie, de mes combats, des enjeux auxquels une jeune femme fait face tous les jours se permette de m’adresser directement un tel message. À l’heure où le parti conservateur nomme, en toute connaissance de cause, une députée pro-vie, tout ce que je peux espérer, c’est que mon hurluberlu aura demain matin changé de coin de rue.

Le 3 octobre 2017

Victoire du féminisme

Au-delà de toute considération partisane, la victoire de la candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ) Geneviève Guilbault représente avant tout une avancée importante du mouvement féministe en politique. En effet, au cours de cette courte campagne, certaines voix plus ou moins discrètes se sont fait entendre eu égard au fait que la candidate caquiste était enceinte et que, de ce fait, elle ne pourrait pas vaquer « normalement » à ses responsabilités de députée. Cette victoire est d’autant plus remarquable que le comté de Louis-Hébert était considéré comme un château-fort du Parti libéral du Québec, Sam Hamad ayant remporté les cinq scrutins précédents. Sans être un partisan de la CAQ, je me réjouis de cette victoire de Mme Guilbault qui a réussi à obtenir 51 % des voix, un résultat qui risque de donner certes des ailes à la CAQ, mais qui surtout contribue grandement au mouvement d’égalité homme-femme en politique.

Québec, le 2 octobre 2017